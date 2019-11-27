«Инфляция минус» - ФАС утвердила индексацию железнодорожных тарифов в 2020 году на 3,5%

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации скорректировало параметры индексации долгосрочных железнодорожных тарифов по формуле «инфляция минус».

В связи со снижением инфляции динамика увеличения ставок пересчитана по утвержденной формуле, исходя из среднего значения темпов инфляции за два предыдущих и целевых значений на два последующих года, говорится в сообщении ФАС.

По последним расчётам, рост грузовых тарифов по такой формуле в 2020 г . составит 3,5%, в 2021 г . - 3,7, в 2022 г . - 3,6, в 2023 г . - 3,9, в 2024 г . - 3,9%.

Решение о том, что до 2025 года индексация грузовых железнодорожных тарифов будет рассчитываться по принципу «инфляция минус» на основе макропрогноза Министерства экономического развития Российской Федерации правительство России утвердило в прошлом году.

Совокупный эффект для экономики от корректировки тарифов на сниженную инфляцию за период до 2025 года составит 2,7% индексации или 41 млрд рублей. Приказ направляется в Минюст России для регистрации в установленном порядке, отмечает ФАС.