Инфляция набирает ускорение?

Как сообщает Росстат, в июне инфляция в стране ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, в годовом выражении - до 4,4% с 4,1% в мае. За первое полугодие потребительские цены в РФ выросли на 2,3%. В прошлом году в июне инфляция в месячном выражении составила 0,4%, с начала года - 3,3%.

Цены на продовольственные товары в июне текущего года выросли на 1% к маю, на непродовольственные товары и услуги - на 0,1% и 0,7% соответственно.

В июне в восьми регионах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 1% и более, из них в Тверской и Омской областях – на 1,4% и 1,2% соответственно, в результате удорожания продуктов питания на 2,9% и 2,6%.

Вместе с тем в Чукотском автономном округе и Сахалинской области потребительские товары и услуги в среднем подешевели соответственно на 1,3% и 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 4,1% и 0,6%.