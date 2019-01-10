Инфляция в РФ по итогам 2018 года составила 4,3%, в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,8% с 0,5% в ноябре, сообщил сегодня Росстат.

В конце декабря ведомство обнародовало предварительную оценку инфляции — 0,8% за месяц и 4,2% за год, подсчитанную по так называемой «узкой корзине» — на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. Окончательные данные получены на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (509 видов).

Таким образом, инфляция по итогам 2018 года превысила ожидания российских властей. ЦБ прогнозировал её в пределах 4,2%, а в правительстве максимальный прогноз давал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, заявивший в декабре, что инфляция по итогам года будет на уровне 4-4,1%.