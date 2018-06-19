Инфляция в апреле на потребительском рынке региона сложилась выше среднероссийского уровня

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области в апреле текущего года инфляция на потребительском рынке региона сложилась на уровне 101,4% к декабрю предыдущего года (в 2017 году – 102%), что выше среднероссийского уровня на 0,2 процентного пункта (101,2%). Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 2,3% (по России – на 1,8%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,5%, платные услуги населению – на 0,4% (по России, соответственно, на 1% и 0,6%).

Из числа продовольственных товаров под влиянием сезонного фактора наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на овощи из так называемого «борщевого набора» – морковь (в 1,7 раза), свекла (в 1,6 раза), капуста белокочанная (в 1,5 раза), картофель (на 33%) и лук репчатый (на 17%). Кроме того, существенное увеличение цен отмечено на виноград (в 1,5 раза), бананы (на 28%), яблоки (на 19%), груши (на 16%), рыбу охлажденную (на 7%), яйца куриные (на 6%) и соль поваренную (на 5%).

При этом значительно снизились цены на свежие огурцы (на 28%), апельсины (на 14%), крупу гречневую-ядрицу (на 10%) и лимоны (на 7%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на пиломатериалы (на 18%), велосипеды для взрослых (на 6%) и табачные изделия (на 5%).

Стоимость меховых изделий снизилась на 10%.

Из числа платных услуг населению услуги проводного вещания подорожали на 10%, ритуальные услуги и услуги в сфере зарубежного туризма – на 8%, услуги правового характера – на 6%, экскурсионные услуги, услуги химчистки и фотоателье – на 5%. Стоимость услуг воздушного транспорта снизилась на 6%, железнодорожного транспорта и банков – на 3%.