«Инфометр» по оценке открытости сайтов высших региональных органов исполнительной власти Мурманской области отвёл 37 место

Эксперты «Инфометра» в пятый раз оценили открытость сайтов высших региональных органов исполнительной власти.

Итоги исследования сайтов региональных правительств и администраций представлены в докладе Проектного центра «Инфометр»: информационная открытость в регионах варьируется от 14,5% до 100%. Средний по России показатель — 57%, и он поддерживается главным образом за счёт 12 регионов РФ, открытость которых выше 80%. 30 регионов из 85 не выполняют требования законодательства и методических рекомендаций даже на 50%, считают эксперты.

Информационная открытость – это наличие актуальной информации на сайте органа власти, а также удобство её поиска, обработки и использования. Экспертный рейтинг открытости составлен на основе 115 нормативных и экспертных требований. Удобство интерфейса для граждан оценивалось по шкале от 0 до 6.

Лидеры рейтинга-2019 — шесть сайтов с открытостью выше 90%: правительство Ростовской области и правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры —100,00%; администрация Томской области — 99,3%; правительство Калужской области — 97,7%; правительство Вологодской области — 93,4% и правительство Республики Башкортостан — 91,1%.

Эксперты «Инфометра» Мурманской области отвели 37 место с показателем открытости 57,29%. Наш регион по многим показателям оказывается в числе середнячков, так что и здесь эта позиция позволяет нам и не печалиться, и не гордиться.