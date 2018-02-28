Информацией о нападении собак на мурманчанку с ребёнком заинтересовался следственный отдел

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка изложенным в социальной сети Интернет сведениям о нападении стаи собак на женщину с ребёнком.

Поводом для организации процессуальной проверки послужила выявленная в ходе мониторинга СМИ публикация в социальной сети «ВКонтакте» о получении травм женщиной в результате нападения стаи собак во время прогулки с ребёнком в районе дома № 1а по улице Куйбышева в Мурманске.

В настоящее время устанавливаются личность пострадавшей, степень тяжести полученных ею травм, а также причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.