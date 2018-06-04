Информационная акция, посвященная Дню России, начинается в Мурманской областной научной библиотеке

С 4 по 13 июня в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт информационная акция «Люблю тебя, Россия!». В эти дни все желающие могут познакомиться с символами российской государственности, посмотрев документальный фильм из фондов Президентской библиотеки «Государственные символы России».

Юные читатели узнают для чего нужны государственные символы и где их используют, какие народы населяют нашу многонациональную страну и множество других интересных фактов.

В интеллектуальной игре «Сделано в России» посетители будут вспоминать изобретения наших знаменитых соотечественников, которые прославили Россию.