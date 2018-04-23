Информационно-правовая консультация «Финансовый ликбез» состоялась в Мурманской областной специальной библиотеке

20 апреля в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла встреча, приуроченная к Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области рассказал читателям об основных правилах грамотного потребительского поведения на финансовом рынке, в том числе о том, где хранить сбережения, что такое финансовый план, зачем ребенку карманные деньги. Сотрудники библиотеки представили выставку пособий, подготовленных в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина России и Всемирного банка.