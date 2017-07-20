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Мурманская область. Арктика20.07.17 08:57

Информационный центр Кольской АЭС стал площадкой кинофестиваля «Заповедный формат»

С начала лета гости информационного центра станции могли увидеть лучшие научные фильмы о заповедных территориях Кольского полуострова и Севера России. Выездной спецпоказ кинолент третьего областного открытого кинофестиваля научных фильмов о дикой природе «Заповедный формат» был организован в Полярных Зорях специалистами Кандалакшского государственного заповедника по приглашению Кольской АЭС. Инициаторами фестиваля выступили Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области и Кандалакшский заповедник.

Начальник отдела экопросвещения заповедника Ольга Вейсблюм знакомила зрителей с кинолентой «Морская сорока», снятой на островах Белого моря, проводила увлекательную викторину для детей, посвященную многообразию животных и птиц Кольского полуострова.

Кольская АЭС давно сотрудничает с Кандалакшским заповедником, в том числе в вопросах экологического воспитания подрастающего поколения. Поощряет участие полярнозоринских школьников в научных и творческих проектах, организует экскурсии. Участие Кольской АЭС в кинофестивале «Заповедный формат» продолжает цикл мероприятий к Году экологии.

По словам заместителя директора Кольской АЭС Игоря Кутузова, жителям города атомщиков очень повезло, ведь недалеко от них расположена особо охраняемая территория заповедника, где созданы все условия для изучения уникального мира птиц. К слову, бережное отношение самой Кольской АЭС к природе подтверждают многолетние исследования Кольского научного центра РАН – за все годы эксплуатации предприятия в составе флоры и фауны в окрестностях станции не произошло изменений. Кроме того, Кольская АЭС ведет постоянную работу с населением, призывая жителей внимательно относиться к природе и заботиться об окружающей среде, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

 

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