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Мурманская область. Арктика08.11.18 14:33

Инициатива активистов ОНФ о создании «зелёного щита» вокруг Мурманска одобрена на общественных слушаниях

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области внесли на рассмотрение общественной палаты региона вопрос о создании защитного лесопаркового пояса – «зеленого щита» – вокруг областного центра. Его формирование способствует реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, регулируется федеральным законом «Об охране окружающей среды» и входит в одно из 12 основных направлений национальных проектов и программ майского указа президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина.

С соответствующим ходатайством активисты обращались дважды: в ходе первых публичных слушаний в ноябре 2017 года общественная палата посчитала создание «зеленого щита» нецелесообразным. Результатом последовавшей за этим работы и консультаций с экспертами стал новый проект, к которому общественники предложили отнести ряд кварталов Пригородного участкового лесничества Мурманского лесничества площадью 2110 гектаров. В состав разнообразных лесов, находящихся на этом участке, входят, в частности, кедры, не характерные для тундровой зоны Заполярья и потому нуждающиеся в особой защите.

Согласно действующему законодательству, на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, запрещается, в частности, использовать токсичные химические препараты, размещать отходы производства и потребления I-III классов опасности, создавать объекты, не связанные с лесной инфраструктурой, для переработки древесины, строить животноводческие и птицеводческие комплексы и фермы, размещать скотомогильники, склады ядохимикатов и минеральных удобрений, разрабатывать месторождения полезных ископаемых за исключением минеральных вод и лечебных грязей.

На публичных слушаниях, посвященных обсуждению нового проекта, присутствовали специалисты в области создания особо охраняемых природных территорий, биологи, представители министерства природных ресурсов и экологии региона, правительства и общественности. В итоге решение поддержать инициативу активистов ОНФ в части создания вокруг Мурманска «зелёного щита» было принято единогласно.

«Единогласное решение участников публичных слушаний, организованных общественной палатой Мурманской области, не оставляет сомнений в необходимости создания лесопарковой защитной зоны в окрестностях города Мурманска и создает новые возможности для улучшения экологической ситуации в нашем регионе в последующие годы», - отметил эксперт ОНФ в сфере экологии, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Евгений Поторочин.

По мнению экспертов, проведение землеустроительных работ займёт до 180 дней. В будущем эксперты намерены рассмотреть вопрос о включении в защитный лесопарковый пояс вокруг заполярного центра новых участков.

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