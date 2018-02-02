Инициативы Мурманской области по социально-экономической поддержке северных регионов губернатор Марина Ковтун обсудила с депутатом Госдумы Алексеем Веллером

Финансовые формы поддержки северных регионов, связанные с дополнительными затратами арктических субъектов РФ на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также перспективы участия федерального центра в программах расселения аварийного жилья и привлечения на Север врачей губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с депутатом Государственной Думы РФ Алексеем Веллером.

«Решение Конституционного суда и повышение МРОТ – это значимый и знаковый вопрос для всех северных территорий, в частности Мурманской области. Он, конечно, потребует дополнительных источников финансирования из областного бюджета. Сейчас вместе с муниципалитетами мы эту потребность рассчитываем, посмотрим по итогам первого месяца работы. Кроме того, в мае нас ждёт ещё одно повышение МРОТ, и это тоже дополнительные средства. Согласна с вами, что нам необходимо выходить с законодательной инициативой, предусматривающей, чтобы 3% налоговых поступлений оставались в регионе. Это значимое подспорье для бюджета региона, который расположен в Арктической зоне», – отметила Марина Ковтун.

По предварительной оценке, при поддержке данной инициативы, сообщил Алексей Веллер, из федерального бюджета в региональные может быть перераспределено порядка 20 млрд рублей. 15 февраля на площадке Государственной Думы состоятся парламентские слушания, где Алексей Веллер ещё раз озвучит предложение о межбюджетных формах поддержки северных регионов и работающих на их территориях субъектах малого и среднего предпринимательства.

«С одной стороны, мы понимаем, что это восстанавливает престиж людей, которые работают на Севере, с другой – усугубляет и без того непростое финансовое положение северных регионов», – сказал Алексей Веллер.

Также стороны обсудили перспективы участия федерального центра в программах по расселению аварийного жилья и привлечению в северные регионы врачей.