Инна Башмакова – ангел в погонах убережёт нас от бед на дорогах региона

Сегодня, 25 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманск на этой неделе погрузился в бесконечные пробки. Активные снегопады и морозы - только одна из причин этого, но не самая главная. Нетрезвые водители и нарушители правил дорожного движения по-прежнему являются частыми виновниками аварий на дорогах региона. А вот как уберечь себя и своих близких на дороге, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.