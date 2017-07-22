Инна Погребняк проверила, как расходуются бюджетные средства на объектах в Апатитах и Кировске

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк вчера совершила рабочую поездку в Апатиты и Кировск, где осмотрела ход ремонтных работ медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений, проводимых в том числе за счет денежных средств, выделенных из областного бюджета.

Инна Погребняк осмотрела проведение ремонтных работ в новых помещениях Апатитско-Кировской центральной городской больницы, в том числе завершенный ремонт в амбулатории микрорайона г. Кировска Кукисвумчорр. Только в этом году на развитие медицинской помощи в Апатитско-Кировской больнице из регионального бюджета выделено 92 млн рублей. Заместитель губернатора дала поручение специалистам министерства здравоохранения ускорить организацию приема жителей микрорайона Кукисвумчорр в новой амбулатории.

В ходе поездки Инна Погребняк проинспектировала работы, ведущиеся в общеобразовательных школах № 2, № 7 в Кировске и № 14 Апатитах, ФСК «Атлет» и учреждения культуры. В этом году областной бюджет выделяет значительные средства для поддержания материально-технической базы и развития учреждений культуры, физкультуры и спорта в Апатитско-Кировском районе, по линии образования субсидия составила 36,5 млн рублей, учреждения культуры - 26,8 млн.

Также заместитель губернатора отметила, что реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в Кировск, ведётся в соответствии с установленными сроками. Этот проект осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», который предусматривает 82,4 млн рублей федеральных средств и 73,1 – областных. Также областные власти выделили 94 млн рублей на ремонт дороги в аэропорт «Хибины».

«Масштабные работы по реконструкции и оборудованию медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений идут не только в Кировске и Апатитах, но и во многих муниципалитетах области. Освоение денежных средств, выделяемых муниципалитетам, находится на постоянном контроле правительства Мурманской области», - подчеркнула в конце рабочей поездки Инна Погребняк.