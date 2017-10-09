Иностранные граждане могут оформить трудовые патенты в Центре занятости населения

На базе Центра занятости населения Мурманска начал работать миграционный центр по работе с иностранными гражданами, желающими трудиться в Мурманской области. С сентября в центре занятости ведётся приём заявлений на оформление или переоформление патентов. Одновременно иностранные граждане получают в центре занятости населения информацию о ситуации на рынке труда, знакомятся с имеющимися на предприятиях вакансиями, могут воспользоваться государственной услугой по содействию в поиске подходящей работы, получить консультацию по участию в региональной программе переселения соотечественников.



Дополнительно иностранные граждане могут получить услуги по переводу документов на русский язык и оформлению медицинского полиса. Дальнейшее развитие миграционного центра будет направлено на предоставление более широкого спектра услуг в режиме одного окна, в том числе организации работы по приёму комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и законодательства РФ.



Приём заявлений осуществляется ежедневно с 10.00 до 16.00 на I этаже центра занятости населения (г. Мурманск, ул. Книповича, 48, каб. 102-103, перерыв с 13.00 до 14.00).





Для справки:



В 2016 году постановлением правительства Мурманской области подведомственное учреждение комитета по труду и занятости населения Мурманской области – Центр занятости населения Мурманска определен организацией, уполномоченной на участие в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов. В 2017 году правительством Мурманской области заключено соглашение с МВД России о передаче этих полномочий Центру занятости населения города Мурманска.