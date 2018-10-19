Иностранным судам ограничат право перевозки нефти и газа в Арктике с 2019 года

Российские суда с 2019 года получат исключительное право на перевозку нефти и природного газа в Арктике, для новых иностранных судов будет введен запрет на такую транспортировку. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил начальник отдела ценообразования и экономического анализа департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Василий Нецветаев.

«Внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) устанавливает запрет на использование с 2019 года новых иностранных судов для перевозки нефти и газа в российской Арктике. Исключительное право на эти работы получат суда, построенные на территории Российской Федерации», - сказал Нецветаев.

Он также добавил, что зарубежные суда смогут получить такое право только по решению правительства РФ. «Отмечу, что зарубежные суда могут быть допущены к перевозке нефти и газа в Арктике, но по решению правительства РФ. Для этого заинтересованная сторона должна обосновать невозможность использования российских судов», - пояснил представитель Минпромторга.

Нецветаев также напомнил, что КТМ является «кодифицированным нормативно-правовым актом». «В соответствии с поправками расширено понятие каботаж, в него включены перевозки в пределах территориального моря и внутренних морских вод. Также поправки предусматривают закрепление за судами под флагом Российской Федерации исключительного права на морские перевозки нефти, природного газа, газового конденсата и угля, добытых на территории России», - резюмировал Нецветаев.