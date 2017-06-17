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Мурманская область. Арктика17.06.17 07:35

Инспекция в Апатитах - эхо разговора Дарьи Стариковой с Владимиром Путиным

Проанализировать жалобы, которые поступают от жителей Апатитов, чтобы на их основе принимать решение об организации дополнительных специализированных видов медицинской помощи непосредственно на территории города. Такое поручение губернатор Мурманской области Марина Ковтун дала по итогам проверки качества и доступности медицинской помощи жителям города. Инспекция главы региона стала откликом на обращение Дарьи Стариковой на «Прямую линию» президента России.

«Мы ещё раз внимательно проанализируем, на какие виды помощи жалуются граждане больше всего, каких видов помощи им недостаточно», – подчеркнула Марина Ковтун.

Сегодня жителей Апатитов и Кировска обслуживает единая медицинская организация – Апатитско-Кировская центральная городская больница.

«Много лет назад в Апатитах была полноценная районная больница. В 2013 началась реформа здравоохранения, медицина стала обеспечиваться через систему ОМС. Это называется одноканальное финансирование: то есть деньги идут следом за пациентом. Многие регионы и учреждения тогда встали перед дилеммой – содержать некоторые запущенные лечебные учреждения было невозможно, они были в долгах. Такое тяжелейшее наследство досталось нам в 2013 году», – объяснила Марина Ковтун.

Объединение медучреждений позволило сосредоточить материальные и кадровые ресурсы. Как пояснил главный врач больницы Юрий Ширяев, с учётом ресурсных возможностей специализированная и экстренная помощь жителям обоих городов оказывается на кировской площадке медучреждения. Расстояние между городами составляет 18 км. При этом в Апатитах действуют приёмный покой, отделение реанимации, инфекционное и терапевтическое отделения, круглосуточно дежурят травматолог, педиатр и реаниматолог. Работают два дневных стационара. Создаётся центр гемодиализа и травмпункт. Юрий Ширяев также отметил достаточную укомплектованность больницы медсестрами (96%) и врачами (64%.). За три года больничная летальность по инсультам снизилась с 38% до 14%, почти втрое – смертность по инфарктам.

«То, что мы видим в больнице сегодня, коренным образом отличается от того, что было три-пять лет назад. На этом мы не собираемся останавливаться, в том числе в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с градообразующим предприятием – компанией «ФосАгро», – сказала Марина Ковтун.

Комментируя развитие медпомощи в Апатитах, Юрий Ширяев подчеркнул нерациональность возвращения к строительству хирургического корпуса городской больницы в Апатитах. Стройка была прекращена ещё в 1995 году, и в настоящее время здание находится в аварийном состоянии, восстановлению не подлежит. Кроме того, произошло сокращение населения Кировска и Апатитов со 150 тысяч на 1989 год до 87 тысяч на два города сейчас.

«Не стационары и здания лечат пациентов, их лечат врачи. Врачей можно собрать в одном месте, чтобы они оказывали квалифицированных помощь», – уверен главврач.

Также в рамках рабочей поездки губернатор Марина Ковтун встретилась с самой близкой родственницей Дарьи Стариковой – её тётей Любовью Васильевной Тулуповой. В ходе встречи глава региона, в частности, предложила помощь в организации летнего отдыха для дочери Дарьи – шестилетней Софьи.

«Мы все будем надеяться на лучшее. Мы окажем всю необходимую помощь, обращайтесь с любой просьбой», – сказала Марина Ковтун.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера после стабилизации состояния по решению врачебного консилиума Дарья Старикова была перевезена в Мурманскую областную клиническую больницу. В ближайшее время девушку транспортируют на лечение в одну из лучших федеральных клиник, все документы уже подготовлены, сообщила в ходе встречи Марина Ковтун.

 

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