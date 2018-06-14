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Мурманская область. Арктика14.06.18 07:35

Инспектор ДПС не принял взятку от пьяного водителя, который деньги положил под коврик служебной машины

Прокуратурой Ленинского округа утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Мурманска, который 13 мая этого года, находясь на переднем пассажирском сиденье служебной автомашины сотрудника ДПС «Форд Фокус», припаркованной у дома № 25 по улице Свердлова областного центра, с целью избежать привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянение, лично передал инспектору ДПС в качестве взятки денежные средства в сумме 3400 рублей, положив их под коврик на пол автомобиля, рассчитывая при этом, что взятка будет принята инспектором ДПС.

Однако, инспектор ДПС не принял взятку, сообщил о случившемся в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску, после чего принял меры по сохранению следов преступления до прибытия следственно-оперативной группы.

Уголовное дело расследовано следственными органами СУ СК РФ по Мурманской области.

Указанное деяние квалифицировано органом предварительного расследования как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, т.е. покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам.

Максимальным наказанием, предусмотренным ч. 1 ст. 291.2 УК РФ является лишение свободы на срок до 1 года. Кроме того, данная норма закона в качестве наказания предусматривает возможность наложения на осужденного штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.

 

 

 

 

 

 

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