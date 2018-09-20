Инспекторы ДПС помогли вернуться домой пожилой мурманчанке

Инспекторы дорожно-патрульной службы полиции Константин Беспечный и Дмитрий Аникиев находились на маршруте патрулирования, несли дежурство на улицах областного центра. Около 23 часов в районе кинотеатра «Мурманск» они оформляли административное правонарушение. В это время к ним обратилась молодая женщина, попросив помочь найти её мать.

- Помогите, пожалуйста, - попросила расстроенная мурманчанка. – Моя мама потерялась, она страдает психическим расстройством, связанным с потерей памяти, и, вероятно, не может найти дорогу домой. Старушка ушла из дома около 6 вечера…

Обратившаяся дала описание пропавшей и оставила номер своего телефона. Поздно ночью на улице Буркова, рядом с памятником Николаю Чудотворцу, внимание патрульных инспекторов Беспечного и Аникиева привлекла пожилая прохожая, которая двигалась по проезжей части. «Не та ли это самая «потеряшка?», – возник у них вопрос.

Промокшую под дождём и замершую женщину полицейские посадили в служебный патрульный автомобиль, чтобы она согрелась. Они связались с заявительницей, по описанию найденной удостоверились, что это, действительно её мать. Пожилую северянку доставили к дому и помогли подняться в квартиру.

Константин Беспечный и Дмитрий Аникиев даже не подозревали, что вернутся с дежурства известными людьми. Оказалось, что дочь потерявшейся разместила информацию в социальной сети. Многие мурманчане, прочитав о действиях полицейских, хотели знать их имена и подробности происшедшего. Сами же сотрудники ДПС не видят в ситуации ничего особенного, ведь они просто выполняли свою работу, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.