Инспекторы ГИМС и представители регионального отделения ВОСВОД рассказали детям о безопасности на воде

Представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области продолжают посещать летние оздоровительные лагеря, где совместно с членами регионального отделения ВОСВОД проводят уроки безопасности. Занятия проходят в игровой форме. Однако самая захватывающая часть таких встреч – это демонстрация спасательных средств и оборудования.

Так, в детском оздоровительном лагере при санатории «Тамара» госинспекторы ГИМС рассказали ребятам об основных правилах поведения человека на воде, показали приемы оказания помощи утопающим и объяснили особенности индивидуальных средств спасения. Конечно же, ребята не упустили случая и примерили специальные жилеты, оснащенные светоотражателями и свистками. Впрочем, и спасательный круг не остался без внимания детей.

В конце беседы юные мурманчане получили от инспекторов «водных дорог» и председателя Совета МО ООО ВОСВОД Галины Ситник тематические памятки. Также дети узнали о способах набора номера экстренных служб при возникновении чрезвычайного происшествия.