Инспекторы «водных дорог» проводят профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими по правилам безопасности

В Мурманской области инспекторы «водных дорог», как по образу инспекторов ГИБДД называют представителей государственной инспекции по маломерным судам, проводят рейды на водных объектах региона. Контрольно-надзорные мероприятия состоялись на Верхнетуломском водохранилище, в ходе которых группа патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провела с рыбаками и любителями активного отдыха на воде профилактические беседы по правилам безопасности и при эксплуатации маломерных судов.

В минувшие выходные профилактические рейды состоялись также по берегам озер Лумболка и Комсомольское, а также побережью Монче-губы Имандры. Наравне с представителями инспекторского участка г.Мончегорск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области в них приняли участие внештатные общественные инспекторы и спасатели ПАСС города металлургов. Главной целью таких мероприятий является недопущение несчастных случаев на водоемах, потому в ходе рейдов проводились профилактические беседы с отдыхающими и гражданами, пытавшимися искупаться в необорудованных местах.

Инспекторы обращали внимание северян и гостей края на то, что на территории Мурманской области официально утверждены только 10 мест массового отдыха людей у водных объектов: на озерах Ловозеро, Поповское, Куосмеярви, Трифонаярви, реках Воронья и Ваенга (Загородный парк), левом берегу и монастырском наволоке в устье Нивы, губе Печенга и Кандалакшском заливе Белого моря. Однако даже здесь купание запрещено, так как вода не прогревается до минимально необходимых 18 градусов. Второй основной причиной запрета на купание в водоёмах Мурманской области является отсутствие организованных пляжей. По ряду причин заполярного климата в нашей области предусмотрены только места массового отдыха, где выставляются знаки безопасности «Купаться запрещено!». Водные объекты Кольского Севера могут использоваться только для плавания на маломерных судах.