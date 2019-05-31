Институт Арктики планируют открыть в 2020 году в Красноярске

Летом 2020 года в структуре Сибирского федерального университета (СФУ) города Красноярска будет открыт Институт Арктики. От руководителя департамента комплексного изучения Арктики красноярского вуза Юрия Захаринского стало известно, что создаваемый на базе СФУ Институт Арктики представляет из себя научно-образовательный проект, преследующий цель обучить молодых специалистов, которые в будущем будут реализовывать проекты по освоению Заполярных территорий. При этом он отметил необходимость начала разработки специализированных программ обучения до начала набора студентов.

Как сообщает cont.ws, в настоящее время СФУ в Арктической зоне уже проводит 32 научных исследования, а также ведёт обучение молодых специалистов по пятидесяти актуальным для освоения Арктических территорий направлениям.

Губернатор Красноярского края Александр Усс надеется, что создаваемый Институт Арктики станет площадкой федерального уровня: «…Интеллектуальной опорой для профильного министерства. Предпосылки для этого у нас есть», - сказал губернатор на стратегической сессии «Север» пошедшей в минувший вторник.

Отметим, что бБлагодаря инициативе губернатора красноярского края в университете в 2019 году был создан департамент комплексного изучения Арктики.