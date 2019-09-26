В Мурманске прошло очередное заседание Комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Заседание прошло в расширенном составе – с участием представителей основных участников страхового рынка региона, представителей Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области и отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Основным вопросом заседания стала текущая ситуация на рынке ОСАГО и грядущие законодательные изменения. Было отмечено, что по сравнению с двумя предыдущими годами рынок ОСАГО растёт: возросли количество выданных полисов и общий объём выплат. Как отмечали собравшиеся, произошло это в основном из-за возросшей доступности электронных полисов ОСАГО. В нашем регионе доля договоров обязательного страхования гражданской ответственности, заключённых через онлайн-сервисы, составила более 32% от всех выписанных в этом году полисов.

Участники заседания также обсудили основные изменения, ожидающие рынок страхования в ближайшем будущем. Изменения коснутся коэффициентов при расчёте стоимости полиса автогражданской ответственности, лимита выплат по ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью, внедрения безлимитного Европротокола, а также появления института уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Финансовый уполномоченный будет осуществлять досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.

Как отметили представители мурманского отделения Центрального банка, институт финомбудсмена станет более гибкой системой урегулирования споров между сторонами по сравнению с судебной. Новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, КАСКО и ДСАГО действует с 1 июня, и только за август в адрес уполномоченного поступило порядка 14 тысяч обращений.

Участники заседания также обсудили взаимодействие страховщиков с управлением ГИБДД в рамках работы по противодействию мошенничеству в сфере страхования.