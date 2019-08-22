Интеллект-центр в жилом районе Росляково готовится встречать гостей

Этим летом здесь завершился большой ремонт. Выровнены стены и полы, расширены дверные проемы, заменены окна. Взамен устаревших светильников установлены энергосберегающие. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас идёт сборка мебели, подключение сетей, установка компьютеров и расстановка книжного фонда.

– Знаю, с каким нетерпением наши воспитанники и родители ждут открытия интеллект-центра. Это замечательный вид семейного досуга. Здесь непременно будет интересно и малышам, и их мамам: совсем скоро начнут работать детский и взрослый залы, – рассказала заведующая детским садом № 46 Ирина Матвеева. – Ведь любовь к литературе нужно воспитывать с детства, и ребенок, который видит читающих родителей, сам обязательно захочет взять книгу в руки.

Возрождение семейного чтения – одна из задач этого интеллект-центра. Здесь устанавливают современное интерактивное оборудование, которое позволит по-новому взглянуть на традиционные занятия.

– Городская программа по преобразованию библиотек в интеллект-центры успешно реализуется в Мурманске уже несколько лет. К слову, мы создали целую сеть таких учреждений одни из первых в стране, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Веллер. – Они пользуются популярностью у всех возрастов, и, безусловно, радует, что такой интеллект-центр появился и в жилом районе Росляково. Планов у персонала громадье: это и мастер-классы, и тематические встречи, и обучающие программы. Осталось дождаться начала нового учебного года.