Интеллектуальное шоу «Холодные игры» - третий сезон

23 сентября в Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдёт интеллектуальное шоу «Холодные игры.

«Холодные игры» – командная игра, посвященная кинематографу. Игра состоит из трёх туров. Одновременно могут играть до 10 команд, в команде – от 3 до 6 игроков. Участники соревнуются в эрудиции и знании кинофильмов, проявляют творческие способности. При выполнении творческих заданий игроки рисуют, поют, танцуют или выразительно читают, озвучивают эпизоды или подбирают к ним реквизит, собирают видеофрагмент как пазл. «Холодные игры» – увлекательная возможность увидеть кино с разных сторон. Автор и организатор игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко.

В сентябре 2018 года начинается третий сезон игр. Он посвящён мультипликации. В Областной научной библиотеке состоится игра 1/8 финала. На этом этапе к просмотру и изучению предлагаются следующие мультфильмы: «Питер Пэн» ( 1953 г .), «Снегурочка» ( 1952 г .), «Унесенные призраками» ( 2001 г .), «Спящая красавица» ( 1959 г .), «Маугли» ( 1973 г .), «Крепость» ( 2015 г .).

Участникам необходимо познакомиться с мультфильмами до участия в игре.