«Интеллектуальный марафон» пройдёт во Дворце культуры

7 октября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон».

Конкурс проходит в два этапа: творческий и познавательный поединок. Первый этап проходил с января по сентябрь 2018 года. В нем приняли участие дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет из Мурманской области. Конкурсанты представили на суд жюри работы в номинациях «Литературное», «Музыкальное», «Театральное» и «Изобразительное» творчество на тему ««Александр Невский – Защитник земли русской!».

7 октября состоится познавательный поединок «Мужество остается в веках». Поединок проводится по правилам интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». К участию в поединке каждая команда должна знать подробности битвы на Неве 1240 года и битвы на Чудском озере 1242 год, а также конкурсантам необходимо изучить биографию Александра Невского.

Мероприятие направлено на развитие художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование интереса к познавательной деятельности и художественному творчеству, формирование экологической культуры через творческую деятельность.