Интенсивное освоение Арктического региона должно стать драйвером для ключевых направлений экономики и науки - Алексей Тюкавин

Сегодня в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоялось открытие X международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом». Приветствуя участников конференции, первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что нефтегазовый потенциал Российской Арктики занимает особое место в экономическом развитии страны – его прогнозные ресурсы огромны.

«Интенсивное освоение Арктического региона должно стать драйвером для ключевых направлений экономики и науки. При этом любая деятельность в Арктике должна соответствовать самым строгим экологическим нормам и правилам. Гармоничное развитие Заполярья – это серьёзный вызов, ответить на который возможно только при консолидации усилий государства, бизнеса и научного сообщества», – подчеркнул первый заместитель главы региона.

Двухдневная программа работы конференции предусматривает проведение ряда пленарных заседаний. Их тематика охватывает актуальные проблемы освоения арктического шельфа. Это, в частности, развитие береговой инфраструктуры, структурные изменения, новые логистические возможности, экологическая ответственность операторов шельфовых проектов при ведении хозяйственной деятельности в Арктике, кадровое обеспечение промышленного роста арктической экономики.