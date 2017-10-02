Интерес к Мурманской международной деловой неделе возрастает с каждым годом

Мурманская международная деловая неделя, которая состоится в Мурманской области уже в шестой раз, с каждым годом приобретает новых участников.

Особый интерес к главному деловому мероприятию арктического региона проявляют крупнейшие участники российского рынка банковских услуг. Так, одним из официальных партнеров VI ММДН стало публичное акционерное общество «ВТБ24». Банк входит в международную финансовую группу «ВТБ» и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Кроме этого, официальными партнерами VI ММДН стали ведущие компании телекоммуникационной сферы России: ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком».