Интересная история о купле-продаже земли около аэропорта за 86 рублей 51 копейку

Арбитражный суд области поставил точку в споре администрации посёлка Мурмаши и индивидуального предпринимателя М-ва о расторжении договора купли-продажи земли.

Фабула дела такова. Постановлением администрации Кольского района от 2005 года ИП М-ву был предоставлен земельный участок площадью 6408 кв метров прямо около здания аэровокзала для использования под автостоянку с правом ведения любого строительства на данном земельном участке при наличии необходимых разрешений. С 2015 года право распоряжения земельным участком перешло органам местного самоуправления посёлка Мурмаши, которые выдали предпринимателю разрешение на строительство капитального объекта - автостоянки. Через месяц после выдачи разрешения автостоянка на 129 машино-мест была введена в эксплуатацию той же администрацией Мурмашей. М-ов зарегистрировал право собственности на данный объект и обратился в администрацию посёлка за выкупом земельного участка под автостоянкой. В августе 2016 года соответствующий договор купли-продажи земли был заключён и предприниматель зарегистрировал право собственности на участок.

В феврале 2017 года аэропорт Мурманск обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к М-ву о признании автостоянки самовольной постройкой и обязании снести её. В обосновании иска аэропорт указал, что автостоянка возведена в пределах приаэродромной территории и в границах аэродрома без согласования с аэропортом и Северо-Западным Межрегиональным территориальным управлением Росавиации. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска было отказано, однако апелляция отменила решение суда и удовлетворила иск ПАО «Аэропорт Мурманск». Что примечательно, администрация муниципального образования Мурмаши представила отзыв на апелляционную жалобу, в котором поддержала решение и возражала против удовлетворения жалобы аэропорта.

Однако в октябре 2018 года администрация Мурмашей сама обратилась в областной арбитраж с иском о расторжении договора купли-продажи земельного участка. Решением суда иск удовлетворён, договор купли-продажи земли расторгнут, право собственности ИП Маркова на земельный участок прекращено, а кроме того администрация обязана вернуть предпринимателю уплаченные за землю денежные средства - 86 рублей 51 копейку.

Примечательно, что по ходатайству сторон дела и по инициативе суда к участию в деле был привлечён Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области, который поддержал позицию предпринимателя, однако, как оказалось, безуспешно, пишет sud51.com.

Решение суда не вступило в законную силу.