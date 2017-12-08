Интернет-магазины высылают северянам песок и бумагу вместо оплаченных товаров

В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний местный житель. В Интернет-магазине заявитель заказал покрышки. После получения выставленного счёта «продавцом» мужчина перевёл около 23 тысяч рублей на указанный ему счёт. После перевода денег абонентский номер злоумышленника оказался заблокирован, а заказанный и оплаченный товар северянин так и не получил.

Также от действий мошенников пострадали 37-летний житель посёлка Никель и 30-летний житель города Полярный. Они в Интернет-магазине нашли информацию о продаже телефонов по заниженной цене. Потерпевшие созвонились с продавцами и договорились о приобретении телефонов. Получив товар на почте и оплатив в общей сложности около 32 тысячи рублей, они обнаружили, что в одной посылке находился сверток с песком, а в другой картон и лист бумаги. Поняв, что стали жертвой мошенников, северяне обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.