Интернет-мошенник из Москвы облегчил кошелёк североморца на 800 тысяч рублей

В отдел полиции обратился житель Североморска. Мужчина рассказал, что в объявлении, размещенном на одном из сайтов, нашёл объявление о продаже частным лицом автомобиля «Тойота Лэндкрузер Прадо».

Северянин обратился по указанному номеру. Неизвестный абонент, сообщив в ходе телефонного разговора ложные сведения о продаже и подробности покупки, убедил потерпевшего перевести денежные средства в сумме 800 тысяч рублей на указанный расчётный счёт. Злоумышленник торопил скорее отправить деньги, мотивируя это наличием других желающих купить машину.

После того, как связь с предполагаемым владельцем автомобиля прервалась, потерпевший осознал, что в отношении него совершено мошенничество, и написал заявление в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сопровождающееся крупным денежным штрафом.

О подобных видах мошенничества потерпевший, как установлено в ходе расследования, знал. Телефон «продавца», с которым он общался, зарегистрирован в Москве, сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.