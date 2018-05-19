Интернет-мошенник обманул северянку на четыре с половиной тысячи рублей

В Североморске в отделение полиции с заявлением о хищении более 4500 рублей обратилась 37-летняя местная жительница. Сотрудникам полиции северянка рассказала, что на сайте в сети Интернет разместила объявление о продаже компьютерного стола. Ей позвонил неизвестный и, договорившись о покупке, предложил перевести оплату на карту.

Злоумышленник убедил женщину сообщить ему реквизиты банковской карты, а также пароль, поступивший на мобильный телефон потерпевшей. После этого на мобильный телефон северянке пришло смс-сообщении о списании с ее карты 4500 рублей.

Управление МВД России по Мурманской области предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым людям, интересующимся вашим финансовым благосостоянием или под различными предлогами пытающимся завладеть реквизитами ваших банковских карт.

Если незнакомые люди просят вас сообщить номер и другие реквизиты банковской карты, а также коды доступа под предлогом каких-либо перечислений, ни в коем случае не сообщайте им никаких данных.