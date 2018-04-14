Интернет-мошенники украли у жительницы Североморска 12 тысяч рублей

В отдел полиции города Североморска обратилась за помощью 42-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный злоумышленник, используя ранее взломанный аккаунт ее брата, через Интернет сообщил ей ложные сведения о необходимости займа денежных средств.

В ходе переписки с «братом» потерпевшая согласилась перевести на указанный номер 12 тысяч рублей. Далее связь с родственником прервалась.

По выявленному факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.