Мурманская область. Арктика14.04.18 16:38
Интернет-мошенники украли у жительницы Североморска 12 тысяч рублей
В отдел полиции города Североморска обратилась за помощью 42-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный злоумышленник, используя ранее взломанный аккаунт ее брата, через Интернет сообщил ей ложные сведения о необходимости займа денежных средств.
В ходе переписки с «братом» потерпевшая согласилась перевести на указанный номер 12 тысяч рублей. Далее связь с родственником прервалась.
По выявленному факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.
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Последние комментарии
Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
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