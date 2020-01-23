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Мурманская область. Арктика23.01.20 10:00

Интернет-перепись населения станет доступнее

Участники Всероссийской переписи населения 2020 года смогут заполнить электронные переписные листы на портале «Gosuslugi.ru», не тратя личные деньги.

С 1 марта жители России будут пользоваться порталом «Gosuslugi.ru» и сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сайтам предложил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. «В этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи - за интернет-трафик», - сказал глава государства. По его словам, доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России, создавать новые возможности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что это решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Gosuslugi.ru», выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время. В ходе проведённого в 2019 году опроса 52% россиян назвали интернет-перепись на портале «Gosuslugi.ru» предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

 

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