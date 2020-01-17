«Инверсия» вновь состоится в Мурманске

С 6 по 8 февраля в столице Заполярья пройдёт четвертая «Инверсия» – уникальное событие на приграничной территории нескольких северных стран. Международный аудиовизуальный фестиваль создан за Полярным кругом силами мурманского коллектива кураторов и продюсеров «Фрайдеймилк».

Тема фестиваля этого года – «Цифровые нити». В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии исследуют феномены культурной изоляции, поразмышляют над локальными и глобальными сообществами, связанными друг с другом невидимыми цифровыми нитями, и представляют серию специальных работ и проектов.

В мультижанровой музыкальной программе фестиваля – петербургский дарквейв и околоджазовое ретро из Беларуси, исландская хоррор-электроника и пост-металл из Швейцарии.

В рамках программы Года музыки Великобритании и России пройдёт серия аудиовизуальных перфомансов: смесь пост-панка и фри джаза от эксцентричного квартета из Северной Ирландии «Robocobra Quartet», исследующая связи между нейронной, социальной и вычислительной структурами в условиях усиливающегося технокапитализма Мария Бозиновска Джонс, а также российская премьера и атмосферное аудиовизуальное путешествие «Kistvaen» от мировых звезд «Roly Porter», «MFO» и «Mary-Anne Roberts».

Состоится презентация «Murmansk Prospekt» – cовместного проекта нидерландского фестиваля «Sonic Acts» и кураторской группы «Фрайдеймилк», исследующего альтернативные слои города Мурманска глазами российских и международных артистов Андреаса Кюне (Нидерланды), Полины Медведевой (Россия/Нидерланды), Глеба Глонти (Россия), Сергея Костырко (Россия).

Свои работы представят артисты Лофотенского международного фестиваля искусств – норвежская саунд-артистка Сигне Лиден и мурманский электроакустический проект «Øddo».

В рамках трехдневного фестиваля зрителей также ждет дискуссионная программа и российская премьера абсурдистского фильма «Shallow Water Blackout» от норвежского фильммейкера Трюгве Люктвасслимо.

Серия мероприятий завершится вечеринкой с ди-джей сетами от северо-норвежского фестиваля электронной музыки «Insomnia».

Фестиваль предваряет традиционная арт-экспедиция Лаборатории Полевых записей Инверсии – она пройдет с 3 по 5 февраля. Саунд-артистов и музыкантов приглашают посетить суровую заснеженную Териберку.