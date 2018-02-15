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Мурманская область. Арктика15.02.18 17:32

«Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее»: Стратегия пространственного развития РФ позволит раскрыть и использовать потенциал каждого региона

Работа над Стратегией пространственного развития России на период до 2025 года завершится в этом году. Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».

«Ответы, которые стратегия должна дать: каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации для каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части нашей страны, сделать этот потенциал востребованным для бизнеса. Практическим результатом стратегии должен стать тот самый инфраструктурный каркас», – сказал Дмитрий Медведев.

Правительство Мурманской области выделило и планомерно развивает конкурентные преимущества региона.

«Мы свои конкурентные преимущества увидели давно и сегодня смело идем к раскрытию нашего потенциала. Наши сильные стороны это: близость к Арктике, минерально-сырьевая база, все компетенции, которые связаны с работой в этих отраслях, а также уникальный человеческий капитал. Кроме того, мы обладаем сильной энергетикой, которая может обеспечить запрос бизнеса на перспективу. Это наши конкурентные преимущества, которые мы развиваем», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун, добавив, что в интересах будущего в Мурманской области изменена система подготовки кадров. Сегодня она ориентирована на запросы экономики, работа ведется по запросам промышленных предприятий.

Говоря о формировании в регионе комфортного инвестиционного климата, Марина Ковтун отметила, что главенствующая роль здесь принадлежит муниципальным властям.

«Преференции и налоговые послабления разрабатываются на уровне субъекта, но инвестиционный климат создается именно в муниципалитете. Без партнерства властей субъекта с властями муниципалитета, без четкого определения своего места и роли в развитии региона дальше развиваться невозможно. Мы построим свою работу таким образом, чтобы помочь муниципалитетам поскорее определить свой инвестиционный профиль, обучим муниципальные команды новым методам управления, в том числе проектного. Сегодня это требование времени», – заявила Марина Ковтун.

В ходе своего выступления премьер Дмитрий Медведев также заявил о создании фабрики проектного финансирования, поставил задачу по цифровизации отношений между бизнесом и государством.

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