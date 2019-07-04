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Мурманская область. Арктика04.07.19 07:00

Инвестиционные решения сегодня принимаются очень быстро, поэтому региону необходимо столь же быстро на них реагировать - Ольга Кузнецова

Вчера  в Мурманске на борту атомного ледокола – музея  «Ленин» прошло выездное заседание комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации при поддержке Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники и комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России. Темой его стало решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса 21 ноября 2018 г. В заседании приняла участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Диверсификация ОПК – одно из ключевых условий развития экономики страны. Гособоронзаказ ещё три года назад достиг предельных величин, и было бы недальновидно не использовать огромный потенциал ОПК в мирных целях. Глава государства поставил задачу довести долю гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями, до 30% к 2025 году и до 50% – к 2030.

Как отметил председатель думской комиссии по ОПК, координатор Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, выбор Мурманска в качестве площадки для работы комиссии не случаен. Мурманск – важнейшая точка Севморпути, центр промышленно развитого региона, имеющего огромный инвестиционный потенциал. Именно на такие территории, отметил парламентарий, Россия будет опираться в решении задач диверсификации ОПК и экономического развития в целом.

«В ближайшее время будет проведён Госсовет, посвящённый промышленности. Нам важно в преддверии Госсовета услышать те ожидания с мест, которые мы должны воплотить», – подчеркнул В. Гутенев.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова подтвердила слова депутата, отметив, что  Мурманская область сегодня становится площадкой не только реализации крупных проектов, но и создания новых отраслей, таких как строительство крупнотоннажных морских сооружений.

Инвестиционные решения, подчеркнула вице-губернатор, сегодня принимаются очень быстро, и региону необходимо столь же быстро на них реагировать. Так, совсем недавно в ходе визита в область зампредседателя правительства РФ Максима Акимова было принято решение увеличить пропускную способность строящейся железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива с расчётных 18 до 44 млн тонн в год.

Что касается диверсификации «оборонки», то здесь, по словам Ольги Кузнецовой, для нас базовая отрасль – судоремонт, и здесь Мурманская область действует с опережением. Новые мощности на базе военных судоремонтных заводов, такие как 82 СРЗ, ныне принадлежащий «Роснефти», ориентируются, прежде всего, на гражданское судостроение и судоремонт.

«Наши судовладельцы, особенно рыбаки, уже сейчас заказывают обслуживание судов. В перспективе будет построено 15 больших траулеров до 80 метров, их нужно будет где-то обслуживать, и мы сейчас запускаем программу по созданию у нас судоремонтного кластера для обслуживания и рыболовных, и транспортных судов, и судов обеспечения шельфовых проектов, и судов «НОВАТЭКа», занятых в перевалке СПГ», – сообщила вице-губернатор.

Как пример диверсификации на практике Ольга Кузнецова привела проект 10 СРЗ в Полярном. Завод выделил один из причалов под выгрузку для рыбаков-прибрежников. 20 июля там пришвартуется первое судно с рыбой.

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