Инвестиционный потенциал Мурманской области – в едином каталоге

Региональное Министерство развития промышленности и предпринимательства разработало каталог «Инвестиционный потенциал Мурманской области».

С помощью каталога потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с важнейшими преимуществами Мурманской области для развития бизнеса, энергетическими возможностями региона, планами и перспективами развития транспортной инфраструктуры, горнометаллургических, судоремонтных компаний и предприятий аквакультуры, реализуемыми крупномасштабными проектами. В издании представлена также информация об основных мерах поддержки инвестиционной деятельности.

С полной версией каталога можно ознакомиться на Инвестиционном портале Мурманской области.