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Мурманская область. Арктика19.01.19 08:00

Инженерные подразделения Северного флота отработали специальные задачи в ходе полевого выхода

Накануне своего профессионального праздника – Дня инженерных войск – военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи.

На учебном полигоне в районе поселка Щукозеро военнослужащие инженерных подразделений совершили марш в район выполнения задач и провели инженерную разведку нового района сосредоточения. Личный состав осуществил прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий с применением путепрокладчика БАТ-2 в условиях Кольского заполярья.

Задачи инженерной разведки проводились в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником и отражения внезапной атаки диверсионной группы. Инженеры продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий – личный состав отработал элементы блокирования условного противника, встречного боя и огневого поражения.

В рамках занятия были отработаны задачи по установке минно-взрывных заграждений, проделыванию в них проходов для обеспечения наступления основных сил с помощью самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и силами личного состава саперных подразделений, а также отработаны действия по инженерной расчистке проходов в минных полях в условиях радиационного и химического заражения местности.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие инженерных подразделений Северного флота принимали участие в вооруженных конфликтах, а также привлекались к ликвидации минной опасности на территории Северного Кавказа. Кроме того, саперы ежегодно принимают участие в уничтожении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруживаемых в местах ожесточенных сражений тех лет на территории Мурманской области.

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