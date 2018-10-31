Инженерный хакатон в детском технопарке «Кванториум-51» собрал 200 юных разработчиков со всей Мурманской области

Создать робота для передвижения во льдах и горах, придумать морозостойкий способ организации, хранения и приготовления продуктов, разработать научно обоснованную программу мероприятий по предотвращению условной эпидемии свиного гриппа в нашем регионе, сделать интеллектуальную музыкальную шкатулку, - задачи не из легких. Но именно они стояли перед участниками хакатона, который прошел в рамках открытия регионального фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

Для многих команд подобные соревнования оказались в новинку. Содержание кейсов было объявлено только после официального старта соревнований.

На два дня лаборатории и цеха детского технопарка «Кванториум-51» стали конвейером новых нестандартных идей и интересных проектов.

В ускоренном режиме ребята упорно трудились над решением заданий в формате мозгового штурма и в последний день состязаний представили результаты жюри.

Лучшими стали проекты команд кванторианцев Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», воспитанников снежногорского Дома детского творчества «Дриада», учеников мурманской гимназии № 10, апатитской школы №15, Мурманского политехнического лицея.