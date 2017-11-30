И.о. директора ООО «Мончегорский механический завод» будут судить за невыплату заработной платы

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении и.о. директора общества с ограниченной ответственностью «Мончегорский механический завод». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

По данным следствия, руководство предприятия, при наличии денежных средств на расчетных счетах, используя свое служебное положение, в период времени с января по апрель 2016 года, умышленно не выплачивало заработную плату, в результате чего сумма задолженности перед 20 работниками предприятия составила свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. С целью обеспечения восстановления нарушенных прав работников наложен арест на имущество организации в сумме более 5 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая злоумышленника в совершении преступления, исследованы правоустанавливающие и финансовые документы, допрошены свидетели и потерпевшие. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Мончегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.