И.о. генерального директора АО «Электротранспорт» возбуждено 3 производства по делу об административном правонарушении

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства о защите прав потребителей акционерным обществом «Электротранспорт», осуществляющим деятельность по организованной перевозке пассажиров и багажа автомобильным наземным транспортом по муниципальным маршрутам №№ 3Т, 6Т.

В ходе проверки установлено, что внутри проверяемых транспортных средств в нарушение Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а также правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 не была размещена следующая информация: адрес перевозчика, фамилия водителя, указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов; правила пользования транспортным средством или выписка из таких правил, наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа; указатели мест расположения огнетушителей; указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами.

Кроме того, в нарушение ч.6 ст.5 федерального закона от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» в салонах транспортных средств отсутствовала информация об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, а именно: информация о страховщике и реквизитах договора страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

По результатам проверки прокуратурой округа в отношении должностного лица – исполняющего обязанности генерального директора акционерного общества «Электротранспорт» возбуждено 3 производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы), которые направлены для рассмотрения по существу в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.