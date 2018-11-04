16 ноября 2018 года в 17.30 в режиме видеоконференцсвязи и.о. министра образования и науки Мурманской области И.А. Ковшира проведет региональное родительское собрание.

В ходе мероприятия родителей ознакомят с особенностями государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), а также с возможностью создания специальных условий на экзаменах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, учитывающих их состояние здоровья, ответят на вопросы, связанные с подготовкой к основному государственному и единому государственному экзаменам.

На собрание приглашаются родители выпускников 9 и 11(12) классов, а также представители родительских комитетов классов.

Для участия в собрании всем желающим необходимо обратиться в свою общеобразовательную организацию.