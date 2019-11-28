Мурманская область. Арктика28.11.19 11:15
Ирина Аршинова - победитель Кубка России по конькобежному спорту в многоборье
Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Мурманской области по конькобежному спорту Ирина Аршинова стала абсолютным победителем Кубка России по спринтерскому многоборью, прошедшего вчера в челябинском ледовом дворце «Уральская молния».
Ирине удалось победить не только на своей коронной дистанции 500 метров с отрывом 0,47 секунды от серебряного призера Анастасии Коркиной из Московской области, но и стать лучшей на дистанции 1000 метров с внушительным отрывом в 2,44 секунды от ближайшего преследователя Анастасии Демидовой, представляющей Московскую область, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
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