Ирина Норина проинспектировала болевые точки флотской столицы

Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина во время объезда посетила несколько значимых для муниципалитета объектов. Конструктивные замечания и вопросы были озвучены практически на каждом.

Проинспектировала глава администрации ход капитального ремонта помещения архива и строительства сквера «Народный», проверила готовность гимназии № 1 к новому учебному году и информацию обращения жителя ул. Гвардейская, 41, осмотрела ремонт дорожного покрытия автомагистрали Авиагородка, вырубку кустов на треугольнике безопасности, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, которые могут возникнуть из-за помех, создаваемых растениями.

На ряде объектов подрядным организациям и руководителям сферы ЖКХ были даны строгие сроки для исполнения и устранения замечаний.