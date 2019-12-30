Ирина Слуцкая открыла каток в Кандалакше

В Кандалакше на Кировской улице в торжественной обстановке состоялось открытие отреставрированной ледовой площадки, проект которой оказался среди победителей Всероссийского социального конкурса NIVEA «Голосуй за свой каток!».

Официально открыли каток почётные гости мероприятия, в числе которых была известная фигуристка и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов, депутат Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района Александр Лепейко, автор победной заявки Татьяна Соколова и многие другие.

«Я поздравляю всех жителей Кандалакши с открытием нового катка! То, с каким упорством вы шли к победе, вызывает неподдельное восхищение. Я желаю вам не забывать про новую площадку и приходить сюда как можно чаще: местным любительским спортивным командам – на тренировки, а другим горожанам – для проведения досуга всей семьей», – отметила фигуристка Ирина Слуцкая.

«Главной ценностью бренда NIVEA всегда была и будет забота о людях. Мы разработали этот проект, чтобы дарить российским семьям возможность как можно больше времени проводить вместе. Надеемся, что новая спортивная площадка станет у жителей Кандалакши любимым местом для активного отдыха», - подчеркнула Юлия Кузьмина, лидер социального конкурса «Голосуй за свой каток!».

Морозная погода не помешала жителям Кандалакши провести последнее воскресенье в уходящем году весело и в то же время с пользой. Для всех посетителей мероприятия проводились увлекательные конкурсы и викторины, а самые активные участники получили приятные подарки. Также для гостей работала специально оборудованная фотозона. Одним из самых ярких моментов праздника стал проведенный на катке детский мастер-класс под руководством Ирины Слуцкой. После занятия знаменитая фигуристка приняла участие в фото- и автограф сессии, где уделила внимание всем желающим. Финальным аккордом мероприятия стала дискотека на льду со светомузыкой.

«Реконструкция нашего катка – настоящее доказательство того, что мечты сбываются! Мы с нетерпением ждали открытия и делали все, чтобы эту мечту реализовать. Огромное спасибо всем жителям Кандалакши, всем нашим друзьям, принявшим участие в голосовании и верившим в нас. И я очень благодарен бренду NIVEA: за то, что нам удалось это сделать и каток зажил новой жизнью, за замечательное настроение и прекрасный праздник с участием знаменитой фигуристки Ирины Слуцкой!», – прокомментировал Михаил Павлов, глава муниципального образования Кандалакшский район.