Ищешь работу – иди на почту!

19 ноября с 14.00 до 16.00 у соискателей работы появится возможность узнать об открытых вакансиях «Почты России» в Мурманской области. Во время мероприятия специалисты по подбору персонала «Почты России» расскажут о существующих на предприятии вакантных рабочих местах, проведут консультации по интересующим вопросам и помогут заинтересовавшимся заполнить анкеты для дальнейшего трудоустройства. Посетители ярмарки, которая состоится ГОБУ «Центр занятости населения» города Мурманска (ул. Академика Книповича, 48), смогут узнать подробнее о специфике почтовой отрасли, возможностях профессионального роста и социальных гарантиях, которые предоставляет своим сотрудникам национальная почтовая компания.