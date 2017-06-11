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Мурманская область. Арктика11.06.17 10:25

Искушение деньгами, или Коррупция проникает в школу

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кольскому району была получена оперативная информация о том, что в одной из школ Кольского района имеются факты присвоения бюджетных средств.

Полицейские провели проверку и установили, что директор школы, используя служебное положение, внесла в табель учёта рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанном времени одним из учителей учебного заведения. Подделав подпись педагога в ведомости, руководитель получила заработную плату вместо него в сумме более 37,5 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по материалам оперативников следователем ОМВД России по Кольскому району в отношении ранее не судимой женщины 1967 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

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