«Искусство на тарелке» - тройка лучших из 39 участников конкурса

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» с 21 апреля по 13 июня проходил региональный этап конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» в рамках программы «Разговор о правильном питании».

В конкурсе приняли участие 39 представителей образовательных организаций общего и дошкольного образования Мурманской области из 9 муниципальных образований региона.

Победителями и призерами конкурса стали: 1 место – Ершов Артем Витальевич, МБДОУ № 1 «Солнышко» ЗАТО п. Видяево, руководитель - Дарковская Юлия Ивановна, воспитатель; 2 место – Аспер Артем Витальевич, МБОУ г. Мурманска «СОШ № 31», руководитель - Щастная Ольга Александровна, учитель начальных классов; 3 место – Царев Артем Сергеевич, МБДОУ № 1 «Солнышко» ЗАТО п. Видяево, руководитель - Букашева Елена Викторовна, воспитатель.