Исполнительницы традиционного саамского луввьт из Мурманской области приняли участие в V всероссийском этнокультурном фестивале «Россия - созвучие культур»

В минувшие выходные в Приозёрске Ленинградской области прошёл V всероссийский этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». Делегацию Мурманской области возглавил заместитель губернатора Анатолий Векшин.

Мурманскую область на фестивале представили исполнительницы традиционного саамского луввьт Анфиса Агеева и Домна Хомюк, мастер народных промыслов Татьяна Кожевина, президент Ассоциации кольских саамов Елена Гой, артисты народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Одеянка» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В нашем регионе уделяется большое внимание сохранению культуры, традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера – саамов. В Мурманской области реализуются государственные программы, которыми предусмотрено финансирование мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренного населения, в том числе на улучшение материально-технической базы общин коренного народа.

Каждый год проводится множество различных мероприятий культурной и социальной направленности, в том числе способствующих сохранению саамского языка: национальные праздники, фестивали, выставки, «круглые столы», семинары, конференции, издается художественная литература, учебно-методические материалы, выпускаются циклы теле- и радиопередач на саамском и русском языках. Ежегодно проводится конкурс на соискание областных грантов для общественных объединений, саамских общин, казачьих обществ. В 2017 году из 14 проектов-победителей пять проектов были заявлены общинами и общественными объединениями коренного малочисленного народа.

В регионе действует семь саамских общественных объединений. Все эти организации созданы с целью защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера. Участники организаций проводят мероприятия по защите мест проживания и хозяйственной деятельности коренных народов, при их непосредственном участии реализуются культурные и экологические проекты.