«Мото-драйв» выявил лучших гонщиковМинфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.06.17 14:24

Исполнительной власти региона рекомендовано обратить внимание на сокращение бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности

27 июня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты обсудили проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

Комитет рекомендовал областной думе утвердить отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год. По доходам: в сумме 57558 694,4 тысячи рублей. По расходам: в сумме 53825 817,7 тысячи рублей. Профицит: 3732876,7 тысячи рублей. Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

По результатам рассмотрения законопроекта комитет также выработал предложения правительству Мурманской области. В частности, исполнительной власти рекомендовано обратить внимание на сокращение бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности. Кроме этого, по мнению профильного комитета, при формировании областного бюджета на 2018 год следует рассмотреть возможность распределения межбюджетных трансфертов, представляемых из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, до уровня поселений, входящих в состав муниципальных районов (городских округов) Мурманской области.

В рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами, разработан законопроект «О внесении изменений в ЗМО «О контрольно-счётной палате Мурманской области». Он вводит обязанность для должностных лиц контрольно-счётных органов соблюдать ряд ограничений и запретов в рамках антикоррупционного законодательства и предусматривает ответственность за их нарушение вплоть до увольнения. Также законопроект обязывает КСП незамедлительно передавать в правоохранительные органы материалы проверок, если в их ходе выявлены факты незаконного использования бюджетных средств, имеющие признаки преступления или коррупционного правонарушения.

Комитет рекомендовал думе принять данный законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовал: 581 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+)07:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 59 серия (12+)
-PRO Деньги1,2 млн долларов – средняя стоимость жизни россиянинаРосстат отмечает резкий рост цен на продукты в апреле-мае текущего года-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 12 копеек, евро – почти на 13 копеекДоллар и евро снижаются в начале торгов-PRO ЭнергетикуОграничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной годаЗа отопительный сезон потребители «ТГК-1» увеличили просроченную задолженность за теплоэнергию более чем на 1,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 июняПлановые отключения в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыМинфин собирается вводить индивидуальный пенсионный капитал для россиянГосдума собирается узаконить прямые платежи по оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения