Исполнительной власти региона рекомендовано обратить внимание на сокращение бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности

27 июня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты обсудили проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

Комитет рекомендовал областной думе утвердить отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год. По доходам: в сумме 57558 694,4 тысячи рублей. По расходам: в сумме 53825 817,7 тысячи рублей. Профицит: 3732876,7 тысячи рублей. Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

По результатам рассмотрения законопроекта комитет также выработал предложения правительству Мурманской области. В частности, исполнительной власти рекомендовано обратить внимание на сокращение бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности. Кроме этого, по мнению профильного комитета, при формировании областного бюджета на 2018 год следует рассмотреть возможность распределения межбюджетных трансфертов, представляемых из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, до уровня поселений, входящих в состав муниципальных районов (городских округов) Мурманской области.

В рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами, разработан законопроект «О внесении изменений в ЗМО «О контрольно-счётной палате Мурманской области». Он вводит обязанность для должностных лиц контрольно-счётных органов соблюдать ряд ограничений и запретов в рамках антикоррупционного законодательства и предусматривает ответственность за их нарушение вплоть до увольнения. Также законопроект обязывает КСП незамедлительно передавать в правоохранительные органы материалы проверок, если в их ходе выявлены факты незаконного использования бюджетных средств, имеющие признаки преступления или коррупционного правонарушения.

Комитет рекомендовал думе принять данный законопроект в первом чтении и окончательной редакции.